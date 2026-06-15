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15 de junho de 2026 às 12:15

Jovem de 25 anos alcoolizado cai para a Fonte da Alameda em Lisboa

Um jovem, de 25 anos, caiu durante a tarde deste domingo para a Fonte Monumental na Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa. Ter-lhe-á sido detetado álcool no sangue. O homem ficou ferido na sequência da queda e precisou de ajuda do Regimento dos Bombeiros Sapadores de Lisboa para sair da fonte.

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