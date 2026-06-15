Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
15 de junho de 2026 às 12:52

“Um helicóptero estava em chamas e o outro a cair”: Testemunha relata acidente aéreo no Rio de Janeiro

Dois helicópteros chocaram em pleno voo, este domingo, na zona oeste do Rio de Janeiro, Brasil. Os seis ocupantes das aeronaves morreram. As autoridades estão a investigar as causas do acidente.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30