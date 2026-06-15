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15 de junho de 2026 às 12:45

Macron, Lula, Costa e Von der Leyen chegam à cimeira do G7

A cidade francesa de Évian-les-Bains acolhe a cimeira do G7, que a partir desta segunda-feira reúne chefes de Estado e de governo para debater os principais desafios internacionais, incluindo a guerra na Ucrânia, a situação no Médio Oriente e o crescimento económico global.

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