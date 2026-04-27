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27 de abril de 2026 às 12:50

Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão chega à Rússia para discutir conflito no Médio Oriente

Abbas Araghchi chegou, esta segunda-feira, a São Petersburgo, na Rússia, para coordenar com responsáveis russos as posições sobre a guerra no Médio Oriente.

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