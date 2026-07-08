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08 de julho de 2026 às 19:45

Ministro da Educação defende que novo método de avaliação dos exames nacionais "será o processo mais transparente de sempre"

O ministro da Educação sublinha ainda que o Governo está a garantir um método de avaliação "rigoroso" e que poderá ser "escrutinado".

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