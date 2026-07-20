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20 de julho de 2026 às 12:58

Ministro da Educação dá explicações sobre polémica dos exames: "Nenhum aluno será prejudicado"

Fernando Alexandre voltou esta segunda-feira a pedir desculpa aos alunos e às famílias pelos constrangimentos nos exames nacionais, garantiu que ninguém será prejudicado e mantém a confiança no novo sistema. O ministro considerou, por outro lado, não haver razões para alterar o calendário da primeira fase de acesso ao Ensino Superior que arrancou precisamente hoje.

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