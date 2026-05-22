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22 de maio de 2026 às 13:00

Ministra da Justiça satisfeita com rapidez na detenção da mãe e do padrasto das crianças francesas abandonadas

A GNR deteve os suspeitos em Fátima.

Rita Alarcão Júdice, ministra da Justiça, manifestou satisfação pela rapidez com que as autoridades portuguesas conseguiram "encontrar e deslindar este problema", destacando o papel da Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) na articulação com os tribunais franceses. Recorde-se as duas crianças francesas, de 3 e 5 anos, a vaguear junto à EN253, na zona de Alcácer do Sal. Os dois suspeitos, e , são indiciados por violência doméstica e abandono de menores. (Vídeo NOW)

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