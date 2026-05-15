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15 de maio de 2026 às 15:00

Mineiros detonam dinamite durante protestos na Bolívia

Milhares de mineiros em protesto tentaram esta quinta-feira invadir o palácio que serve de sede ao governo, em La Paz, Bolívia. Durante o protesto para exigir reformas laborais foram detonadas pequenas cargas de dinamite e a polícia acabou por lançar gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

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