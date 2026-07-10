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10 de julho de 2026 às 15:00

Milhares recebem seleção egípcia em festa no regresso do Mundial

A seleção do Egito regressou a casa, esta sexta-feira, após a histórica participação no Mundial de 2026. Apesar da eliminação frente à Argentina nos oitavos de final, os jogadores do Egito foram saudados como heróis depois de alcançarem, pela primeira vez, esta fase da competição.

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