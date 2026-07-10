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10 de julho de 2026 às 14:54

Bombeiros espanhóis abastecem em piscinas durante combate aos fogos na Andaluzia

Os bombeiros espanhóis recorreram à água de piscinas para encher os tanques, esta sexta-feira, durante o combate aos incêndios que lavram em Almeria, na comunidade autónoma da Andaluzia, Espanha. Os fogos já fizeram pelo menos 12 mortos.

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