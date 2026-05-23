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23 de maio de 2026 às 20:26

Milhares protestam em Madrid contra Pedro Sánchez e casos de corrupção

Centenas de pessoas marcaram o protesto realizado em Madrid contra Pedro Sánchez, num contexto de forte tensão política e denúncias de corrupção que atingem membros do círculo próximo do chefe do governo.

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