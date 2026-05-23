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23 de maio de 2026 às 20:25

Milhares manifestam-se em Taipei a favor de apoio militar dos EUA a Taiwan

Milhares de pessoas marcharam em Taipei em defesa do reforço militar de Taiwan e da continuidade das vendas de armas por parte dos Estados Unidos, num contexto de crescente tensão com a China e debate sobre o orçamento da defesa.

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