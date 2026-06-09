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09 de junho de 2026 às 20:00

O que ficou por dizer sobre a visita de Xi Jinping à Coreia do Norte

O presidente chinês, Xi Jinping, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, reforçaram seu compromisso de aprofundar a cooperação entre os dois países durante a visita de Xi Jinping a Pyongyang, mas há um tema que não foi mencionado nas notícias sobre o encontro. O repórter da AP Ken Moritsugu explica o que está em causa.

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