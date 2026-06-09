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09 de junho de 2026 às 19:47

“A Europa ficará interdita a quem participou na guerra da Ucrânia”: Von der Leyen apresenta novas sanções contra a Rússia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, apresentou esta terça-feira, o 21.º pacote de sanções contra a Rússia. Entre as medidas propostas está a proibição de entrada na União Europeia a qualquer pessoa que tenha servido nas Forças Armadas russas desde o incício da invasão da Ucrânia.

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