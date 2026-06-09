Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de junho de 2026 às 17:00

Imagens raras mostram tubarão-branco no Mar Mediterrâneo ao largo de Itália

Um mergulhador captou imagens raras de um tubarão-branco adulto ao largo da Sicília, em Itália, durante uma missão para remover redes de pesca abandonadas. As organizações envolvidas acreditam tratar-se das primeiras imagens subaquáticas deste predador no Mar Mediterrâneo.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30