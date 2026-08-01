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01 de agosto de 2026 às 13:30

Milhares de migrantes deixam voluntariamente Ceuta após entrada em massa

Vários migrantes começaram a abandonar voluntariamente a cidade autónoma de Ceuta, poucos dias após uma entrada massiva a partir de Marrocos. As autoridades espanholas continuam a gerir a situação na fronteira, enquanto prosseguem os regressos e os esforços para restabelecer a normalidade.

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