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01 de agosto de 2026 às 14:30

Imagens mostram momentos após tiroteio em festival de Seattle

A polícia de Seattle, nos EUA, divulgou imagens captadas pelas câmeras corporais das autoridades que responderam ao tiroteio num festival de comida da cidade. Os vídeos mostram os primeiros momentos da intervenção policial e o socorro prestado às vítimas.

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