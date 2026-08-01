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01 de agosto de 2026 às 12:00

Imagens mostram o momento em que ataque israelita atinge a Faixa de Gaza

Um ataque israelita atingiu um edifício em Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, esta sexta-feira, deixando pelo menos 10 feridos, um deles em estado crítico.

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