Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de agosto de 2026 às 14:34

Repórter Sábado: Crescimento descontrolado de bairro ilegal em Almada preocupa moradores

O crescimento descontrolado de um bairro ilegal em Almada está a preocupar moradores no Monte de Caparica. Implantados em terrenos que pertencem ao IHRU, o Bairro do Raposo tem centenas de construções ilegais sem acesso a água nem luz. Até há quem faça negócio com a miséria alheia. É o tema da investigação Repórter Sábado de hoje, para ver esta noite no NOW.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30