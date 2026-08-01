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01 de agosto de 2026 às 12:36

Madrid recebe protesto contra crise migratória em Ceuta

Milhares de manifestantes concentraram-se junto à Embaixada de Marrocos, em Madrid, para contestar a entrada em massa de migrantes no enclave espanhol de Ceuta. O protesto decorreu num ambiente de forte tensão entre os dois países.

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