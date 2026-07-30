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30 de julho de 2026 às 20:40CM

Eis o novo modelo 3D da Terra revelado pela NASA

A NASA apresentou uma nova visualização do geoide da Terra, um modelo científico que evidencia como as diferenças na gravidade moldam o planeta. A imagem, que tem gerado surpresa nas redes sociais, não retrata a superfície terrestre, mas sim uma representação das variações do campo gravitacional.

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