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08 de junho de 2026 às 23:00

Menina ‘finta’ a segurança e corre para os braços do Papa em Madrid

Uma menina surpreendeu a segurança, ultrapassou o cordão de proteção e correu para os braços do Papa Leão XIV para receber a sua bênção à saída da Conferência Episcopal Espanhola, em Madrid.

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