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21 de maio de 2026 às 15:30

“Melody” para Meloni: piada com caramelos oferecidos pelo primeiro-ministro indiano a Giorgia Meloni torna-se viral

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ofereceu um pacote de caramelos à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, durante uma visita oficial a Itália, num momento que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

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