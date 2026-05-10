Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de maio de 2026 às 16:15

Médicos militares britânicos saltam de paraquedas para ilha remota após suspeita de hantavírus

Uma equipa médica do exército britânico foi lançada de paraquedas sobre a ilha de Tristan da Cunha para prestar apoio urgente após um caso suspeito de hantavírus ligado ao navio MV Hondius.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30