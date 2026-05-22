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22 de maio de 2026 às 20:57

Meca volta a receber mais de 1,6 milhão de muçulmanos para o Hajj

Milhões de fiéis reúnem-se em Meca, na Arábia Saudita, para o Hajj, uma peregrinação realizada à cidade de Meca pelos muçulmanos, realizada anualmente.

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