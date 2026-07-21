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21 de julho de 2026 às 12:50

Marroquino morre a pedir ajuda enquanto é detido pela polícia em Itália

Abderrahim Faki, um empresário de origem marroquina, morreu, este domingo, enquanto se encontrava sob detenção policial. A polícia tinha sido chamada porque o homem estaria a agir de forma agressiva. O homem pediu socorro enquanto estava manietado pelas autoridades e acabou por morrer. O Ministério Público italiano está a investigar o caso.

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