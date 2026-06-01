Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de junho de 2026 às 15:35

Marinha francesa interceta petroleiro ligado à Rússia no Atlântico

A Marinha francesa, com apoio do Reino Unido, intercetou um petroleiro sujeito a sanções internacionais no Oceano Atlântico que seguia proveniente da Rússia. A operação faz parte dos esforços de países aliados da Ucrânia para travar a chamada “frota sombra” usada para contornar as sanções ao petróleo russo.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30