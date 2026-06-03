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03 de junho de 2026 às 12:49

Marco Rubio diz que Irão “terá de reabrir” Estreito de Ormuz se quiser voltar a transportar petróleo

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que os EUA não estão dispostos a aliviar as sanções impostas ao Irão apenas em troca da reabertura do Estreito de Ormuz. Segundo Rubio, qualquer levantamento de restrições estará condicionado a concessões relacionadas com o programa nuclear iraniano.

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