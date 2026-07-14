Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de julho de 2026 às 11:30

Manifestantes fazem vigília após condutor ser morto a tiro por agente do ICE no Maine

Dezenas de pessoas manifestaram-se contra o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) e as medidas de imigração do presidente norte-americano, Donald Trump, esta segunda-feira, em Biddeford, no estado do Maine. O protesto aconteceu após mais um condutor, de nacionalidade colombiana, ter sido morto a tiro por um agente do ICE.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30