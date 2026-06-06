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06 de junho de 2026 às 18:00

Manifestantes contestam projeto milionário na Albânia associado a Jared Kushner

Dezenas de manifestantes concentraram-se na costa sul da Albânia para contestar um projeto de desenvolvimento turístico associado ao empresário Jared Kushner. Os participantes acusam as autoridades de colocarem em risco uma das áreas naturais mais sensíveis do país.

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