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07 de junho de 2026 às 13:15

Mais de um milhão de pessoas assistem a missa celebrada por Leão XIV no centro de Madrid

Uma multidão concentrou-se, este domingo, na Praça de Cibeles, em Madrid, para participar na principal missa presidida pelo Papa Leão XIV durante a visita oficial a Espanha. Este foi um dos maiores eventos religiosos realizados no país nos últimos anos.

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