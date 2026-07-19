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19 de julho de 2026 às 13:55

Maior incêndio residencial da história moderna da Noruega destrói mais de 100 casas

Um incêndio de grandes dimensões destruiu mais de 100 habitações na cidade de Drammen, tornando-se o maior incêndio residencial da história moderna da Noruega, obrigando centenas de pessoas a abandonar as suas casas.

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