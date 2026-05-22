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22 de maio de 2026 às 17:40

Mãe canta e padrasto diz "amo-vos": A chegada ao tribunal do casal que abandonou crianças francesas

O casal está detido por exposição ou abandono e violência doméstica contra os menores.

O  gritou 'je vous aime' (amo-vos, em português) e a cantou quando chegaram, esta sexta-feira, ao Tribunal de Setúbal.

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