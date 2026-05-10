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10 de maio de 2026 às 09:38

Luz do amanhecer revela navio afetado por surto de hantavírus em Tenerife

As primeiras imagens da manhã mostram o navio MV Hondius atracado no porto de Tenerife, após o surto de hantavírus a bordo que levou à mobilização de autoridades de saúde e equipas médicas.

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