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20 de julho de 2026 às 09:56

Loucura nas ruas de Madrid para celebrar vitória de Espanha no Mundial

Espanha sagrou-se campeã do Mundo de Futebol, este domingo, e as ruas da capital, Madrid, encheram-se para celebrar a vitória. A Espanha venceu a Argentina por 1-0, com um golo de Ferran Torres.

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