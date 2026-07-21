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21 de julho de 2026 às 12:10

"Foi uma vitória épica": Rei de Espanha destaca jornada da seleção até à conquista do Mundial

Os campeões do mundo de futebol foram recebidos pela família real espanhola, esta segunda-feira, no Palácio da Zarzuela. O rei Felipe VI felicitou a equipa, sem esquecer a difícil trajetória até à conquista do troféu.

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