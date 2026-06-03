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03 de junho de 2026 às 16:36

Lixo acumulado e tendas abandonadas: Imagens mostram o último acampamento antes de chegar ao topo do Evereste

Imagens captadas no acampamento quatro, a cerca de 7900 metros do Monte Evereste, mostram tendas abandonadas e equipamento espalhado pelo local. O que deveria ser o último acampamento antes do topo da montanha é hoje descrito como um dos exemplos mais visíveis do impacto da escalada comercial na mais alta montanha do mundo.

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