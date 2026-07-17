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17 de julho de 2026 às 11:55

Livre: "Vai assumir hoje a culpa por todo o caos causado?"

Durante o debate de urgência no Parlamento, que marca a atulidade desta sexta-feira, Filipa Pinto, deputada do Livre, questionou o Ministro da Educação sobre o caos causado nos exames nacionais devido à falha da plataforma e sucessivos adiamentos.

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