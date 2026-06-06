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06 de junho de 2026 às 17:00

"Levavam a esperança e orações para um mundo livre": Secretário de Defesa dos EUA homenageia soldados do Dia D

Pete Hegseth participou este sábado nas cerimónias que assinalam o 82.º aniversário do Dia D, em França. Durante a homenagem aos militares aliados que desembarcaram nas praias francesas em 1944, o secretário de Defesa destacou o sacrifício das tropas que contribuíram para a derrota da Alemanha nazi e para a libertação da Europa.

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