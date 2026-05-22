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22 de maio de 2026 às 18:00

Lembra-se do “padre sexy” do Calendário Romano? Afinal... nunca foi padre

Há 23 anos que o rosto de Giovanni Galizia brilha na capa do Calendário Romano, um famoso souvenir vendido em Roma. Mas, afinal, Giovanni Galizia nunca foi padre. A fotografia foi tirada quando tinha 17 anos, em Palermo, por “brincadeira”.

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