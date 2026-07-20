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20 de julho de 2026 às 12:30

Lágrimas e desilusão entre os adeptos argentinos após derrota frente à Espanha na final do Mundial

Os adeptos da seleção Argentina não conseguiram esconder a tristeza, este domingo, após perderam a final do Mundial para a Espanha.

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