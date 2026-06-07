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07 de junho de 2026 às 17:00

Kim Jong-un visita fábrica de mísseis

O líder norte-coreano Kim Jong-un visitou uma fábrica de mísseis e alertou para a necessidade de aumentar a produção do país. Este domingo a irmã do líder, Kim Yo Jong, rejeitou a desnuclearização da Coreia do Norte.

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