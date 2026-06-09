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09 de junho de 2026 às 14:00

Kim Jong-un recebe Xi Jinping em Pyongyang com banquete e espetáculo

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, recebeu, esta segunda-feira, o presidente chinês, Xi Jinping, com um banquete e um espetáculo artístico em Pyongyang, na Coreia do Norte. Esta foi a primeira visita de Xi Jinping ao país em sete anos e tem como objetivo reforçar a cooperação entre os dois países.

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