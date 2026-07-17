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17 de julho de 2026 às 11:54

JPP: "Ninguém é contra a modernização, mas modernizar não pode significar improvisar"

Filipe Sousa, deputado do JPP, criticou duramente a transição digital e a modernização dos serviços públicos na educação, apontando falhas graves no planeamento e na execução por parte do Governo.

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