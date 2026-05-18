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18 de maio de 2026 às 21:49

Jovem adepto de 12 anos com doença rara homenageado no estádio do Sevilha

O clube espanhol Sevilla FC prestou uma homenagem especial, este fim de semana, a Leo, um jovem de 12 anos com epidermólise bolhosa, no último jogo da época no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán. O momento ficou marcado pela entrada em campo do menino ao lado do capitão da equipa, numa cerimónia marcada pela emoção nas bancadas.

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