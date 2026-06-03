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03 de junho de 2026 às 13:05

Jogos, animação e... muita dança: foi assim a viagem da seleção de Cabo Verde até aos EUA

A seleção de Cabo Verde chegou nas últimas horas aos Estados Unidos, onde irá participar no Mundial'2026 - integra o Grupo H com Espanha, Arábia Saudita e Uruguai -, e, nas redes sociais, a Federação daquele país partilhou algumas imagens da animada viagem dos Tubarões Azuis, que contou com jogos, momentos mais descontraídos e... muita dança. (Vídeo: Instagram/@fcfcomunica)

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