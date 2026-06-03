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03 de junho de 2026 às 13:10

Ataque ucraniano a terminal petrolífero na Rússia provoca enorme nuvem negra de fumo

O Terminal Petrolífero de São Petersburgo, localizado na região russa de Leninegrado, foi alvo de um forte ataque ucraniano na madrugada desta quarta-feira.

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