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03 de junho de 2026 às 13:41

Transportes parados, longas filas de trânsito e hospitais a serviços mínimos: greve geral afeta o País de norte a sul

A greve geral convocada pela CGTP para esta quarta-feira está a afetar fortemente a maioria dos serviços públicos, com efeitos a prolongarem-se até quinta-feira.

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