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03 de junho de 2026 às 12:50

“É uma necessidade geoestratégica”: António Costa diz que alargamento da UE é um investimento para a paz

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou, esta terça-feira em Tirana, que o alargamento da União Europeia é uma “necessidade geoestratégica” para o continente. Durante uma visita à Albânia, defendeu ainda que a adesão de novos Estados-membros representa “um investimento na paz, estabilidade e segurança” da Europa.

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