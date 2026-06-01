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01 de junho de 2026 às 11:18

Jogadores do PSG festejam com milhares de adeptos em Paris após conquista da Liga dos Campeões

Milhares de adeptos receberam os jogadores do Paris Saint-German na capital francesa, este domingo, para celebrar a segunda conquista da Liga dos Campeões. A equipa, da qual fazem parte os portugueses João Neves, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, foi recebida em ambiente de festa após vencer o Arsenal na final, decidida no desempate por grandes penalidades.

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